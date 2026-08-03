Пушилин: украинские военные попрятались по подвалам в Красном Лимане Пушилин: ВСУ прекратили организованное сопротивление в Красном Лимане

Москва3 авг Вести.Вооруженные силы Украины прекратили организованно сопротивляться в населенном пункте Красный Лиман. Об этом ИС "Вести" сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, украинские военные прячутся в подвалах, тем временем российские войска проводят зачистку города.

В самом Красном Лимане наши подразделения продолжают зачистку. Наши бойцы, которые работают на этом направлении, рассказывают, что противник уже не оказывает организованного сопротивления. Украинские военные прячутся в подвалах, наши штурмовики уверенно продвигаются шаг за шагом, квартал за кварталом, зачищая [населенный пункт] сказал Пушилин

Глава ДНР отметил: украинские боевики, тем не менее, пытаются сдержать продвижение российской армии.

Противник, безусловно, пытается навредить, сдержать наше продвижение, использует дроны, так называемые "ждуны", ловушки, растяжки. Но нашим бойцам предстоит успешно преодолеть и это. Наши операторы БПЛА также наносят эффективные удары и по логистике, по живой силе противника уже за пределами Красного Лимана добавил он

Также Пушилин сообщил, что ВС РФ подступают к восточным окраинам Доброполья.