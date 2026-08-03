Пушилин сообщил, что ВС РФ подступают к восточным окраинам Доброполья

Пушилин: ВС РФ подступают к восточным окраинам Доброполья Пушилин сообщил, что ВС РФ подступают к восточным окраинам Доброполья

Москва3 авг Вести.Вооруженные силы России подступают к восточным окраинам населенного пункта Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ИС "Вести" сообщил глава региона Денис Пушилин.

Российские войска, по его словам, создали предпосылки и для продвижения к южной части Доброполья.

За минувшую неделю на красноармейско-добропольском направлении под контроль армии России перешли следующие населенные пункты: Торское, Светлое, Красный Кут и Красноярское. Освобождение этих населенных пунктов создает предпосылки для продвижения к южной части Доброполья… Также наши подразделения подступают к восточным окраинам данного населенного пункта сказал Пушилин

Глава ДНР уточнил, что Доброполье – крупный узел обороны и логистический центр ВСУ.