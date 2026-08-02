Экс-премьер Польши Миллер высказался об ударе ВС РФ по заводу США в Киеве

В Польше отреагировали на удар ВС РФ по американскому заводу на Украине Экс-премьер Польши Миллер высказался об ударе ВС РФ по заводу США в Киеве

Москва2 авг Вести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отреагировал на удар военнослужащих ВС РФ по американскому военному предприятию в Киеве.

31 сообщалось, что российская армия атаковала расположенный в украинской столице завод американской компании Terminal Autonomy, производящий БПЛА.

Российская баллистическая ракета только что уничтожила предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащее американской компании, зарегистрированной в штате Делавэр написал Миллер в социальной сети Х

Экс-премьер Польши подчеркнул, что это первый известный случай подобной атаки.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что удар ВС РФ по данному заводу – сигнал России для Вашингтона и других западных спонсоров Киева.