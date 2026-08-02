Москва2 авгВести.Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер отреагировал на удар военнослужащих ВС РФ по американскому военному предприятию в Киеве.
31 сообщалось, что российская армия атаковала расположенный в украинской столице завод американской компании Terminal Autonomy, производящий БПЛА.
Российская баллистическая ракета только что уничтожила предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов, принадлежащее американской компании, зарегистрированной в штате Делавэрнаписал Миллер в социальной сети Х
Экс-премьер Польши подчеркнул, что это первый известный случай подобной атаки.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов отмечал, что удар ВС РФ по данному заводу – сигнал России для Вашингтона и других западных спонсоров Киева.