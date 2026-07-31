Guardian: ВС РФ ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве

ВС РФ впервые нанесли удар по военному заводу США на Украине Guardian: ВС РФ ударили по американскому заводу по производству дронов в Киеве

Москва31 июл Вести.Российские военные впервые нанесли удар по расположенному в Киеве предприятию американской компании Terminal Autonomy, производящей беспилотники. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным источника издания, предприятие выпускает высокоточные дроны дальнего действия, оснащенные системами наведения, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

В публикации утверждается, что завод был поражен на прошлой неделе российской баллистической ракетой. По данным The Guardian, это первый случай за все время конфликта, когда ВС РФ нанесли удар по американским структурам на Украине.

Название компании связано с термином "терминальная автономия", обозначающим заключительный этап атаки дрона-камикадзе, когда управление аппаратом переходит к автономной системе после подавления каналов связи.

Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Энтони Винчи заявил изданию, что для российской стороны не имеет значения принадлежность предприятия, если на нем производится вооружение.