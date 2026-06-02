Российские военные разбомбили украинский завод беспилотников Минобороны РФ сообщило об ударе по заводу Fire Point в Днепропетровской области

Москва2 июн Вести.Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу Fire Point в Днепропетровской области – предприятие занималось выпуском комплектующих для дронов. Об этом Министерство обороны РФ сообщило в своем официальном канале в мессенджере MAX.

Военные уточнили, что также под обстрел попал логистический центр.

В ведомстве пояснили, что обстрел завода в Днепропетровской области стал частью массированного удара, нанесенного в качестве ответа на террористический акт в городе Старобельск.

Компания Fire Point была основана в 2022 году. Она занимается производством беспилотников FP-1 и FP-5 "Фламинго", которые применяются для ударов по гражданской инфраструктуре РФ.