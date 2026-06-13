ВС РФ поразили цех производства дронов ВСУ в Харьковской области МО РФ: ударом БПЛА "Герань" поражен цех по производству беспилотников ВСУ

Москва13 июн Вести.Российские военные нанесли высокоточный удар по объекту украинской оборонной промышленности в Харьковской области, где производили дроны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, специалисты войск беспилотных систем с применением ударных дронов "Герань" поразили цеха, где производились беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Цель находилась в районе населенного пункта Чугуев. В описании к видео уточняется, что в результате удара производственная инфраструктура противника выведена из строя.

Ранее в субботу ВС РФ уничтожили пункты дислокации боевиков ВСУ в ДНР.