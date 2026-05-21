Москва21 мая Вести.Российские военные за сутки поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем ВСУ, а также цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией. Под поражение также попали объекты топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 148 районах.

В Минобороны также заявили, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Шестеровка в Харьковской области.