Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам сборки дронов ВСУ

ВС РФ ударили по цехам сборки украинских беспилотников Минобороны РФ сообщило об ударах по цехам сборки дронов ВСУ

Москва6 мая Вести.Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа и складам горючего ВСУ, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников в 156 районах.

В российском оборонном ведомстве также уточнили, что за сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли порядка 1125 военнослужащих. Самые большие потери противник понес в зоне группировок ВС РФ "Центр" (290 боевиков) и "Восток" (порядка 280 солдат).