Москва6 маяВести.Российские военные за минувшие сутки нанесли удары по цехам сборки беспилотников самолетного типа и складам горючего ВСУ, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.
Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и наемников в 156 районах.
В российском оборонном ведомстве также уточнили, что за сутки в зоне спецоперации ВСУ потеряли порядка 1125 военнослужащих. Самые большие потери противник понес в зоне группировок ВС РФ "Центр" (290 боевиков) и "Восток" (порядка 280 солдат).