Москва15 июл Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили места хранения беспилотников украинской армии дальнего действия. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

По данным ведомства, удары нанесены среди прочего оперативно-тактической авиацией, беспилотниками и артиллерией.

Нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в сводке

Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

По данным ведомства, потери украинской армии в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1 505 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС РФ продолжили удары по украинским портам, которые используются для доставки грузов для ВСУ.