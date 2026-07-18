Москва18 июлВести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией. Об этом сообщили в российском Минобороны.
По данным ведомства, удары нанесены среди прочего оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами.
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУговорится в тексте сводки
Кроме того, добавили в Минобороны, были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.
Потери Вооруженных сил Украины в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1540 военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка в ДНР.