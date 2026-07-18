ВС РФ нанесли удары по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией. Об этом сообщили в российском Минобороны.

По данным ведомства, удары нанесены среди прочего оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ говорится в тексте сводки

Кроме того, добавили в Минобороны, были поражены пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Потери Вооруженных сил Украины в течение суток в зоне специальной военной операции составили около 1540 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка в ДНР.