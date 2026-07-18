ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки МО РФ показало кадры уничтожения пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой

Москва18 июл Вести.Вооруженные силы РФ уничтожили три украинских пункта управления беспилотниками в населенном пункте Алексеево-Дружковка под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Ведомство опубликовало кадры работы группировки "Юг".

В ходе воздушного наблюдения операторы разведывательных дронов Южной группировки войск выявили в населенном пункте Алексеево-Дружковка три пункта управления БПЛА ВСУ. Украинские боевики разместили их в домах, покинутых местными жителями говорится в сообщении

Как уточнили в МО РФ, в результате удара были уничтожены пункты управления БПЛА ВСУ с площадками запуска дронов, оборудованием и личным составом.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются к Дружковке, несмотря на попытки ВСУ сдержать наступление авиацией.