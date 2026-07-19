Российские дроны уничтожили украинских роботов в районе Дружковки МО России показало кадры уничтожения украинских роботов в районе Дружковки

Москва19 июл Вести.Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов уничтожили робототехнические комплексы украинской армии в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав кадры соответствующих ударов.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки расчеты БПЛА обнаружили на трассе возле Дружковки два наземных робототехнических комплекса (НРТК) с грузами для боевиков ВСУ.

По НРТК были нанесены удары FPV-дронами подразделений войск беспилотных систем 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск говорится в сообщении

В результате атаки, добавили в ведомстве, транспортные платформы были уничтожены, а доставка боеприпасов к украинским боевикам сорвана.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что войска "Юга" продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку.