ВС РФ продвигаются в направлении Дружовки Герасимов: ВС РФ ведут активные бои в Алексеево-Дружковке

Москва18 июл Вести.Войска Южной группировки продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он отметил, что российские подразделения ведут бои в населенном пункте.

Войска Южной группировки, освободив Константиновку, продвигаются в направлении Дружковки, передовые подразделения вошли в Алексеево-Дружковку и ведут бои в городе сказал Герасимов

Кроме того, силами подразделений группировки "Центр" под контроль РФ перешел населенный пункт Ленина (Мирное). Продолжается освобождение от украинских боевиков Шевченко, Красноярского и Светлого.

Ранее Вооруженные силы России в течение суток поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией.