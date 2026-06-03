Москва3 июнВести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) России продвигаются к западу от Красноармейска в районе населенного пункта Гришино. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.
Он отметил, что ВС РФ сконцентрировали усилия на городе Белицкое на красноармейско-добропольском направлении.
Также продвижение в районе Гришина. Здесь для нас важно направление Сергеевкисказал Пушилин
Он также подчеркнул, что российские войска продвигаются к крупному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Доброполье.
Наши подразделения, конечно, продвигаются в направлении населенного пункта Доброполье, там, где серьезный логистический узелотметил глава региона
Ранее Пушилин рассказал, что властям ДНР приходится выстраивать систему защиты гражданского населения и критической инфраструктуры в новых форматах, поскольку ВСУ совершенствуют собственные возможности.