Пушилин: российские войска продвигаются к западу от Красноармейска

Пушилин: бойцы ВС РФ продвигаются в районе населенного пункта Гришино Пушилин: российские войска продвигаются к западу от Красноармейска

Москва3 июн Вести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) России продвигаются к западу от Красноармейска в районе населенного пункта Гришино. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с ТАСС.

Он отметил, что ВС РФ сконцентрировали усилия на городе Белицкое на красноармейско-добропольском направлении.

Также продвижение в районе Гришина. Здесь для нас важно направление Сергеевки сказал Пушилин

Он также подчеркнул, что российские войска продвигаются к крупному логистическому узлу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Доброполье.

Наши подразделения, конечно, продвигаются в направлении населенного пункта Доброполье, там, где серьезный логистический узел отметил глава региона

Ранее Пушилин рассказал, что властям ДНР приходится выстраивать систему защиты гражданского населения и критической инфраструктуры в новых форматах, поскольку ВСУ совершенствуют собственные возможности.