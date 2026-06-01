Пушилин: мы выстраиваем новые форматы защиты, противник не стоит на месте

Москва1 июн Вести.Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) вынуждены выстраивать систему защиты гражданского населения и критической инфраструктуры в новых форматах, поскольку Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершенствует свои возможности. Об этом ИС "Вести" заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, ситуация не новая, поэтому работа идет "с колес".

На каких-то этапах технологически будет противник переламывать ситуацию, но, конечно, на других этапах будем переламывать мы сказал он

Пушилин подчеркнул, что ни одна из сторон не может занимать позицию с постоянным превосходством. При этом, отметил глава ДНР, рассчитывать российские бойцы могут только на себя, тогда как Украина концентрирует возможности ряда западных государств и спутниковой группировки США.

Основой обороны ДНР, по его словам, остается система радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса", а также сводные мобильные огневые группы, количество которых власти наращивают.

Ранее Пушилин заявлял, что гонка в развитии БПЛА для фронта затянется на десятилетия. По его словам, беспилотники останутся одним из ключевых факторов ведения боя.