Пушилин: ситуация на фронте не становится патовой из-за войны дронов Пушилин: исход сражения решается не только беспилотниками

Москва29 апр Вести.Исход сражения на фронте зависит не только от применения дронов, поэтому массовое использование беспилотников не делает ситуацию патовой. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил ТАСС.

Он подчеркнул, что западные страны сделали из Украины полигон для тестирования новых видов вооружений.

Поэтому патовая ситуация это или нет? Нет, это некая гонка вооружений только современных видов … Да, сейчас это беспилотники, которые решают ситуацию на фронте, но они не могут быть единственными в плане освобождения территории. Поэтому здесь без пехоты, без солдата, без штурмовых действий ситуация не может считаться завершенной сказал Пушилин

По словам главы ДНР, система "Купол Донбасса" минимизирует последствия использования беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что еженедельные отчеты подтверждают эффективность системы.

Ранее Пушилин заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский обещал стать "президентом мира", а стал "президентом войны".