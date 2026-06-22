Пушилин: ВСУ серьезно нарастили возможности атак БПЛА с учетом поставок Запада Пушилин заявил о серьезном росте возможностей ВСУ для атак беспилотниками

Москва22 июн Вести.Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно нарастили возможности для атак с использованием беспилотников с учетом поставок со стороны стран Запада. Об этом глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в интервью ИС "Вести".

По словам главы региона, сейчас особое внимание необходимо уделять действиям противника с применением БПЛА против гражданских объектов и критической инфраструктуры.

Противник очень серьезно нарастил возможности с учетом количества беспилотников, которые производятся и поставляются с территории стран Европы сказал Пушилин

При этом глава ДНР подчеркнул, что российская сторона также продолжает развивать свои возможности и не стоит на месте.

Ранее сообщалось, что Великобритания намерена передать Вооруженным силам Украины 150 тысяч беспилотников, 350 ракет ПВО, а также радары и наземные радиолокационные системы. Кроме того, как сообщал журналист Максим Шевченко, Запад планирует передать украинским боевикам технологии, которые позволяют групповое управление беспилотными летательными аппаратами с помощью искусственного интеллекта.