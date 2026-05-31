Москва31 мая Вести.На вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнее время выросло количество западных беспилотников, что дало украинским боевикам возможность усилить число ударов по АЗС Запорожской области. Об этом в интервью телеканалу "За!ТВ" сообщил глава региона Евгений Балицкий.

По словам губернатора, подобная ситуация была и раньше, однако сейчас у ВСУ появилось больше дронов, чтобы "активно бить по инфраструктуре".

Сказать откровенно, это не последний месяц (отмечается интенсивность ударов по АЗС - прим. ред.). Киевский режим отрабатывает по полной программе, пока у него есть время. А этого времени мы много не дадим… Сейчас просто эта ситуация усугубилась тем, что у противника появилось большое количество дронов, которыми их спонсирует Запад сказал он

Глава Запорожской области заверил, что необходимые объемы топлива сформированы в первую очередь для обеспечения спецтранспорта, в том числе силовиков и военнослужащих. При этом, по его словам, население не испытывает паники в связи с временными трудностями на АЗС.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ используют беспилотники для того, чтобы дистанционно минировать трассу "Новороссия" в районе Бердянска.