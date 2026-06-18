Британия поставит ВСУ 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца года

Лондон пообещал Киеву 150 тысяч дронов и 350 ракет Британия поставит ВСУ 150 тысяч беспилотников и 350 ракет ПВО до конца года

Москва18 июн Вести.Великобритания передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) 150 тысяч беспилотников, а также 350 ракет ПВО, радары и наземные радиолокационные системы. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства.

Вооружение планируется поставить Киеву до конца этого года. Его стоимость оценивается в 752 млн фунтов стерлингов (около $1 млрд).

Финансирование будет обеспечиваться за счет кредита на 2,26 млрд фунтов стерлингов, о предоставлении которого Украине было объявлено в 2024 году.

Ранее Лондон объявил о решении поставлять Украине на протяжении двух лет обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.