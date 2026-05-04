Эксперт рассказал, что Британия может предложить Украине в рамках кредита с ЕС Эксперт Дандыкин: Лондон может предоставить Storm Shadow в рамках кредита Киеву

Москва4 мая Вести.Великобритания может предоставить киевскому режиму ракеты Storm Shadow и другие виды вооружений в рамках совместного кредита с Европейским союзом. Об этом военный эксперт Василий Дандыкин сообщил в интервью ИС "Вести".

По его словам, Лондон в очередной раз желает продемонстрировать свое лидерство в вопросе поддержки Украины.

Им есть, что предложить, несомненно. Прежде всего, конечно, это ракеты Storm Shadow британско-французского производства, может быть, с повышенной дальностью. Есть и другие виды вооружений, которые, в общем-то, они могут предоставить. Так что здесь они решили опять показать, наверное, свое лидерство, которое вряд ли, наверное, признает и ФРГ, и Франция. Но тем не менее во всех таких мероприятиях, которые направлены против нас, Британия старается идти впереди всех сказал Дандыкин

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует начать переговоры по поводу присоединения к кредитной инициативе Евросоюза, направленной на поддержку Украины. Лондон намерен обсудить выделение Киеву 78 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалентно 106 миллиардам долларов).