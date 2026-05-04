Reuters: Британия начнет переговоры об участии в кредитовании Киева на €90 млрд

Британия намерена присоединиться к кредиту Евросоюза для Украины на €90 млрд Reuters: Британия начнет переговоры об участии в кредитовании Киева на €90 млрд

Москва4 мая Вести.Правительство Великобритании планирует начать переговоры по поводу присоединения к кредитной инициативе Евросоюза, направленной на поддержку Украины. Об этом заявили в канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера.

Согласно сообщению канцелярии, Лондон намерен обсудить участие в общеевропейской программе, предусматривающей выделение Украине кредита в размере 78 миллиардов фунтов стерлингов (эквивалентно 106 миллиардам долларов), передает Reuters.

Названная сумма соответствует ранее согласованному Евросоюзом кредиту в размере 90 миллиардов евро.

По информации агентства, 4 мая Стармер выступит на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, где официально объявит о готовности Лондона сотрудничать с Брюсселем в вопросах предоставления Киеву военной помощи и оборудования.

23 апреля ЕС согласовал кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Из графика, опубликованного украинским Минфином, следует, что Киев будет получать по 45 миллиардов евро в течение 2026 и 2027 годов. Первый транш предполагается в мае–июне текущего года.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, первые полученные в рамках кредита средства направят на производство дронов и военные разработки.