Москва13 июлВести.Правительство Великобритании договорилось с Евросоюзом (ЕС) о присоединении к программе военного финансирования Украины объемом 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.
Согласно публикации, участие в программе позволит британским оборонным компаниям претендовать на контракты, финансируемые в рамках инициативы ЕС. Это откроет стране доступ к многомиллиардным инвестициям, сохранит рабочие места и укрепит оборонно-промышленную базу.
Вклад Великобритании в инициативу будет пропорционален стоимости контрактов, которые достанутся британским производителямговорится в заявлении
Ранее НАТО обязалось предоставить Киеву финансовую помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году. Средства пойдут на военную технику и обучение военных.