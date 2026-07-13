Британия примет участие в военном финансировании Украины по программе ЕС

Лондон присоединился к программе ЕС по военному финансированию Киева Британия примет участие в военном финансировании Украины по программе ЕС

Москва13 июл Вести.Правительство Великобритании договорилось с Евросоюзом (ЕС) о присоединении к программе военного финансирования Украины объемом 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Согласно публикации, участие в программе позволит британским оборонным компаниям претендовать на контракты, финансируемые в рамках инициативы ЕС. Это откроет стране доступ к многомиллиардным инвестициям, сохранит рабочие места и укрепит оборонно-промышленную базу.

Вклад Великобритании в инициативу будет пропорционален стоимости контрактов, которые достанутся британским производителям говорится в заявлении

Ранее НАТО обязалось предоставить Киеву финансовую помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году. Средства пойдут на военную технику и обучение военных.