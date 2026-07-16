Москва16 июлВести.Великобритания планирует разработать новую баллистическую ракету и начать ее поставки на Украину к 2027 году, чтобы поддержать Киев и "снизить зависимость Европы" от американского вооружения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, королевство заключило контракты с несколькими компаниями. Кроме того, Министерство обороны Великобритании "скорректировало технические характеристики", чтобы ускорить разработку и передать ракеты Украине в следующем году.
Эта программа преследует две цели: обеспечение Украины необходимыми ресурсами… и расширение собственных оборонных возможностей Европы в условиях менее надежной американской поддержкиговорится в материале
Испытания ракет начнутся в течение 12 месяцев, а поставки запланированы на конец 2027-го.
Ранее Британия присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Киева, объем которой достигает 90 миллиардов долларов.