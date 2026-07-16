Bloomberg: Британия создаст новую ракету и будет поставлять ее на Украину

Британия собирается создать новую баллистическую ракету для Украины Bloomberg: Британия создаст новую ракету и будет поставлять ее на Украину

Москва16 июл Вести.Великобритания планирует разработать новую баллистическую ракету и начать ее поставки на Украину к 2027 году, чтобы поддержать Киев и "снизить зависимость Европы" от американского вооружения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, королевство заключило контракты с несколькими компаниями. Кроме того, Министерство обороны Великобритании "скорректировало технические характеристики", чтобы ускорить разработку и передать ракеты Украине в следующем году.

Эта программа преследует две цели: обеспечение Украины необходимыми ресурсами… и расширение собственных оборонных возможностей Европы в условиях менее надежной американской поддержки говорится в материале

Испытания ракет начнутся в течение 12 месяцев, а поставки запланированы на конец 2027-го.

Ранее Британия присоединилась к программе ЕС по военному финансированию Киева, объем которой достигает 90 миллиардов долларов.