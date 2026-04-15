Британия заявила, что поставит на Украину не менее 120 тысяч беспилотников

Москва15 апр Вести.Великобритания объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине в своей истории. Как сообщается на официальном сайте британского правительства, Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.

В новый пакет войдут ударные дроны дальнего радиуса действия, разведывательные аппараты, логистические беспилотники, а также морские системы. Отмечается, что вся техника уже прошла боевые испытания в условиях фронта.

Поставки первой партии начались в апреле. Объявление о масштабной помощи прозвучало накануне заседания контактной группы по обороне Украины, которое состоится 15 апреля в Берлине под председательством министра обороны Великобритании Джона Хили.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о необходимости остановить материальную помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что одним из лучших достижений администрации президента Дональда Трампа стало решение о прекращении поставок вооружения Киеву.