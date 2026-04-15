Нидерланды выделили 248 млн евро на производство БПЛА для ВСУ

Москва15 апр Вести.Министерство обороны Нидерландов объявило о выделении 248 млн евро на выпуск беспилотных летательных аппаратов для поддержки Украины. Об этом заявила глава ведомства Дилан Йешильгёз-Зегериус.

Нидерланды инвестируют 248 млн евро в беспилотники для Украины. Эти беспилотники производятся в обеих наших странах написала она в социальной сети X

По словам министра, такая инициатива способствует развитию отечественной отрасли беспилотной техники в королевстве.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки вооружений Киеву не способны повлиять на ход боевых действий, но лишь способствуют продолжению конфликта.

