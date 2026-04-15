Москва15 апрВести.Министерство обороны Нидерландов объявило о выделении 248 млн евро на выпуск беспилотных летательных аппаратов для поддержки Украины. Об этом заявила глава ведомства Дилан Йешильгёз-Зегериус.
Нидерланды инвестируют 248 млн евро в беспилотники для Украины. Эти беспилотники производятся в обеих наших странахнаписала она в социальной сети X
По словам министра, такая инициатива способствует развитию отечественной отрасли беспилотной техники в королевстве.
Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что новые поставки вооружений Киеву не способны повлиять на ход боевых действий, но лишь способствуют продолжению конфликта.
Ранее Британия объявила о крупнейшей в истории поставке дронов для Украины.