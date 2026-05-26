Москва26 мая Вести.Нидерланды отправили Украине свыше 60 пикапов Toyota Hilux для применения в подразделениях беспилотных систем ВСУ, сообщило во вторник Министерство обороны королевства.

В апреле вице-премьер Нидерландов и министр обороны Дилан Йешилгез-Зегериус объявила о выделении 248 миллионов евро для закупки беспилотников для Украины. Она подчеркнула, что Гаага активно участвует в создании двух типов дронов для Киева: разведывательных и боевых.

Минобороны Нидерландов направило Украине более 60 пикапов Toyota Hilux. Там их будет использовать командование Сил беспилотных систем говорится в заявлении на сайте ведомства

В пятницу на Украину по железной дороге прибыли автомобили, которые будут дооборудованы системами, необходимыми для работы подразделений дронов ВСУ.

Российская сторона убеждена, что отправка военной помощи Украине препятствует мирному урегулированию, вовлекает страны Североатлантического альянса в конфликт и представляет собой рискованное действие.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений в Украину будут рассматриваться Россией как законная цель. В Кремле выразили мнение, что усиление военного присутствия Запада на Украине не способствует диалогу и может привести к негативным последствиям.

