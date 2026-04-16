Прибалтика за несколько месяцев поставила ВСУ тысячи компонентов для дронов

Москва16 апр Вести.Прибалтийские фирмы за несколько месяцев поставили Киеву десятки тысяч компонентов для производства беспилотников и готовых БПЛА, пишет РИА Новости со ссылкой на базы данных.

Так, компания UAB Tomiksas (город Каунас) из Литвы передает Украине компоненты для изготовления дронов, суммарный объем поставок с 1 сентября 2025 года по 1 апреля 2026 года составил пять тысяч единиц.

Еще одна компания из Каунаса, UAB Lokmita, поставляет модули инфракрасных тепловизионных камер, которые устанавливают на беспилотники. С 1 января по 1 апреля 2026 года было передано 1350 единиц.

Компания Meridein Grupp OU из Таллина осуществляет поставки "дистанционно управляемых беспилотных летательных аппаратов", их объем достиг 1800 единиц с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года. При этом литовская Remtika UAB из Вильнюса передала 1650 дистанционно управляемых БПЛА в период с 1 января по 1 апреля 2026 года, а латвийская ELKO Grupa AS поставила Киеву 2100 дронов в период с 1 ноября 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Фирма Dialog LT UAB из Вильнюса отправила четыре тысячи пропеллеров и запасных частей для БПЛА с 1 января по 1 апреля 2026 года.

Кроме того, литовская компания NT Service UAB из Каунаса поставляет Украине средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего объем их поставок составил 980 единиц в период с 1 декабря 2025 года по 1 апреля 2026 года.

Ранее Минобороны обнародовало перечень европейских предприятий, которые производят беспилотники для ВСУ.