Москва17 апрВести.Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве БПЛА является еще одним шагом голландских властей в сторону военной эскалации. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
16 апреля премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о совместном производстве дронов. Кроме того, Амстердам сообщил о выделении 248 миллионов евро на производство беспилотников для Киева.
Безусловно, договоренности нынешних голландских властей с киевской хунтой о совместном производстве боевых дронов – еще один шаг Нидерландов в сторону военной эскалации, которая не может продолжаться бесконечнозаявили в посольстве
Диппредставительство фиксирует такие действия и соответствующим образом ориентирует Москву о настроениях и планах официальной Гааги, добавили в посольстве.
Ранее Зеленский сообщил, что в июне Нидерланды передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar.