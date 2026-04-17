Посольство РФ: договор Нидерландов с Украиной по БПЛА – шаг к военной эскалации

Москва17 апр Вести.Договоренность Нидерландов и Украины о совместном производстве БПЛА является еще одним шагом голландских властей в сторону военной эскалации. Об этом заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

16 апреля премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали договор о совместном производстве дронов​​​. Кроме того, Амстердам сообщил о выделении 248 миллионов евро на производство беспилотников для Киева.

Безусловно, договоренности нынешних голландских властей с киевской хунтой о совместном производстве боевых дронов – еще один шаг Нидерландов в сторону военной эскалации, которая не может продолжаться бесконечно заявили в посольстве

Диппредставительство фиксирует такие действия и соответствующим образом ориентирует Москву о настроениях и планах официальной Гааги, добавили в посольстве.

Ранее Зеленский сообщил, что в июне Нидерланды передадут Украине противоминный корабль класса Alkmaar.