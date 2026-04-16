Москва16 апр Вести.Нидерланды передадут Украине в июне противоминный корабль класса Alkmaar, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В октябре прошлого года Киев уже получил от Амстердама противоминное судно.

Нидерланды полностью подготовят экипаж и в июне передадут корабль Украине… Это уже пятый корабль в нашем будущем противоминном флоте и второй от Нидерландов. написал Зеленский в своем Telegram-канале

По словам главы киевского режима, сейчас на судне обучаются украинские военные. Кораблю дадут имя "Геническ" - в честь судна, которые было потоплено силами РФ в июне 2022 года возле Кинбурнской косы.

Корабли класса Alkmaar разработаны в рамках совместной программы ВМС Бельгии, Франции и Нидерландов. В общей сложности построено 35 судов подобного класса для трех флотов.