Москва31 мая Вести.Киев получил от Берлина новую пусковую установку системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом пишет "Политика Страны".

Глава киевского режима Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что за последнюю неделю по Украине было выпущено более двух тысяч ударных БПЛА, полторы тысячи управляемых авиабомб и 108 ракет различных типов.

Власти Евросоюза после массированного удара Вооруженных сил России по целям на Украине пообещали экстренно направить Киеву средства противовоздушной обороны. До этого сообщалось, что Украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли отразить российские ракетные удары возмездия.