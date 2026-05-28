В Германии раскрыли главную проблему Украины Профессор Йегер: нехватка ракет ПВО стала большой проблемой для Киева

Москва28 мая Вести.Нехватка ракет для противовоздушной обороны (ПВО) стала большой проблемой для Украины, считает профессор Кельнского университета Томас Йегер.

Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной обороны сказал он в эфире телеканала NTV

По словам профессора, Киев не может отражать российские удары, что ведет к серьезным разрушениям и убыткам. При этом Москва может задействовать больше мощи, если потребуется.

В среду, 27 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО).

Днем ранее Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу срочное письмо, в котором он тоже пожаловался на критическую нехватку систем противовоздушной обороны.