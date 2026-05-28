Москва28 маяВести.Нехватка ракет для противовоздушной обороны (ПВО) стала большой проблемой для Украины, считает профессор Кельнского университета Томас Йегер.
Это действительно большая проблема Украины в том, что нет ракет для противовоздушной оборонысказал он в эфире телеканала NTV
По словам профессора, Киев не может отражать российские удары, что ведет к серьезным разрушениям и убыткам. При этом Москва может задействовать больше мощи, если потребуется.
В среду, 27 мая, глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО).
Днем ранее Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу срочное письмо, в котором он тоже пожаловался на критическую нехватку систем противовоздушной обороны.