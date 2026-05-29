BZ: в Киеве растет беспокойство по поводу ударов ВС России Berliner Zeitung сообщила о растущей тревоге в Киеве из-за ударов ВС России

Москва29 мая Вести.В правительственных кругах Украины нарастает обеспокоенность в связи с возможным возобновлением интенсивных воздушных атак со стороны Вооруженных сил (ВС) России.

Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

По информации издания, руководство Украины серьезно опасается проведения масштабных операций с применением авиации и ракетного вооружения, которые могут стать ответом на действия Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В статье говорится, что именно эта тревога послужила причиной недавнего обращения главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу, в котором тот обратил внимание на критическую нехватку боеприпасов для американских зенитных систем.

Как указывается в публикации, подобные дипломатические шаги наглядно демонстрируют уровень нервозности, охватившей высшее руководство в Киеве.

В материале отмечается, что дефицит средств противовоздушной обороны (ПВО) на фоне ожидаемых массированных ударов вынуждает украинские власти искать экстренные пути поддержки со стороны Вашингтона.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что киевский режим, осуществляющий террористическую деятельность, сам напросился на удары возмездия со стороны российских сил.