Христофору: Зеленский выглядел жалко в Швеции при просьбе о ракетах Patriot

Христофору назвал унизительными просьбы Зеленского о поставках Patriot Христофору: Зеленский выглядел жалко в Швеции при просьбе о ракетах Patriot

Москва29 мая Вести.Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на пресс-конференции в Швеции, в ходе которого он настойчиво просил у Вашингтона ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, оставило гнетущее впечатление.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский политический обозреватель Алекс Христофору.

Журналист отметил, что политик фактически умоляет администрацию президента США Дональда Трампа о предоставлении военной поддержки.

При этом аналитик указал на явное противоречие в поведении Зеленского, который еще совсем недавно выступал с угрозами в адрес Белоруссии, а теперь вынужден занимать просящую позицию.

Жалкое зрелище, позорный брифинг подчеркнул Христофору

По словам обозревателя, за эмоциональными заявлениями украинского руководства скрывается серьезная паника, вызванная критическим дефицитом систем противовоздушной обороны (ПВО) в стране. Ситуация для Киева осложняется тем, что никаких перспектив качественного улучшения положения дел в этой сфере в обозримом будущем не предвидится.

Христофору добавил, что главный страх украинских властей обусловлен их бессилием перед современными вооружениями. Он пояснил, что, вопреки официальным заявлениям о надежном прикрытии неба над Киевом, на практике у Украины нет ни одного оборонительного средства, способного успешно перехватывать и уничтожать гиперзвуковые ракеты.

Ранее Христофору выразил обеспокоенность внешним видом и высказываниями Зеленского.