Москва29 маяВести.Выступление главы киевского режима Владимира Зеленского на пресс-конференции в Швеции, в ходе которого он настойчиво просил у Вашингтона ракеты для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, оставило гнетущее впечатление.
Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский политический обозреватель Алекс Христофору.
Журналист отметил, что политик фактически умоляет администрацию президента США Дональда Трампа о предоставлении военной поддержки.
При этом аналитик указал на явное противоречие в поведении Зеленского, который еще совсем недавно выступал с угрозами в адрес Белоруссии, а теперь вынужден занимать просящую позицию.
Жалкое зрелище, позорный брифингподчеркнул Христофору
По словам обозревателя, за эмоциональными заявлениями украинского руководства скрывается серьезная паника, вызванная критическим дефицитом систем противовоздушной обороны (ПВО) в стране. Ситуация для Киева осложняется тем, что никаких перспектив качественного улучшения положения дел в этой сфере в обозримом будущем не предвидится.
Христофору добавил, что главный страх украинских властей обусловлен их бессилием перед современными вооружениями. Он пояснил, что, вопреки официальным заявлениям о надежном прикрытии неба над Киевом, на практике у Украины нет ни одного оборонительного средства, способного успешно перехватывать и уничтожать гиперзвуковые ракеты.
Ранее Христофору выразил обеспокоенность внешним видом и высказываниями Зеленского.