Обращение Зеленского к Трампу может спровоцировать конфликт с Каллас Христофору: письмо с жалобами Трампу может поссорить Зеленского с Каллас

Москва28 мая Вести.Письменное обращение главы киевского режима Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении экстренной военной поддержки способно обострить отношения между Киевом и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил кипрский журналист Алекс Христофору.

Он пояснил, что европейские государства сейчас сталкиваются с серьезным дефицитом бюджетных средств, необходимых для закупки дорогостоящих боеприпасов, и их оборонные ресурсы практически истощены.

При этом, по словам Христофору, Каллас продолжает выступать с жесткими заявлениями в адрес России, пытаясь транслировать образ сильного и сплоченного Евросоюза.

Эксперт отметил, что на этом фоне прямые жалобы украинского лидера Трампу девальвируют риторику главы евродипломатии, что вряд ли останется без жесткой ответной реакции с ее стороны.

Кроме того, журналист обратил внимание на то, что в европейских столицах постепенно угасает готовность безоговорочно спонсировать Киев. Все большее число стран ЕС пытаются дистанцироваться от навязываемых Брюсселем программ поддержки Украины, что должно послужить серьезным сигналом как для Каллас, так и для Зеленского.

Ранее Христофору заявил о злобе Зеленского из-за задержек в помощи ЕС Киеву.