Москва27 мая Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен укрепление украинской противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Обсудили с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен работу по укреплению украинской противовоздушной обороны, прежде всего противобаллистической. Европа обладает соответствующими возможностями, и мы говорили об этом, в частности, в рамках нашей работы с ЕС по соглашению о беспилотниках написал Зеленский

Он добавил, что уже есть страны, которые готовы присоединиться к этому соглашению.

Днем ранее Зеленский направил американскому президенту Дональду Трампу срочное письмо, в котором он тоже пожаловался на критическую нехватку систем противовоздушной обороны.