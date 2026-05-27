ЕС переведет 28,3 млрд евро и интегрирует Киев в проекты производства БПЛА

Москва27 мая Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала передать киевскому режиму 28,3 млрд евро на военные нужды, а также интегрировать Украину в европейские проекты производства беспилотников в 2026 году.

По ее словам, в число самых срочных европейских приоритетов входит помощь Украине с системами ПВО.

Только в этом году программа европейской финансовой поддержки Украины обеспечит 28,3 млрд евро на покрытие военных потребностей Украины написала фон дер Ляйен по итогам переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским в соцсети X

Уточняется, что средства поступят из финансирования на 90 млрд евро.

Ранее Зеленский сообщил, что передал президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу письмо с просьбой обеспечить Украину большой защитой от баллистических ракет.