Москва5 маяВести.Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании альянса ЕС — Украина в области беспилотников. Прием заявок на вступление в число учредителей уже начался.
Учредители альянса сформируют первый совет, который определит его деятельность и приоритеты, говорится в коммюнике ЕК.
Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия им в ЕС и/или на Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянсасказано в сообщении
О намерении выделить 6 миллиардов евро на альянс с Украиной в области беспилотников заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осенью прошлого года.