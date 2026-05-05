Еврокомиссия объявила об альянсе с Украиной в сфере беспилотников

Еврокомиссия сформирует с Украиной альянс в сфере беспилотников Еврокомиссия объявила об альянсе с Украиной в сфере беспилотников

Москва5 мая Вести.Еврокомиссия (ЕК) объявила о создании альянса ЕС — Украина в области беспилотников. Прием заявок на вступление в число учредителей уже начался.

Учредители альянса сформируют первый совет, который определит его деятельность и приоритеты, говорится в коммюнике ЕК.

Для достижения этих целей мы ищем подходящих кандидатов, которые являются юридическими лицами с подтвержденным опытом и знаниями в сфере оборонных беспилотников и средств противодействия им в ЕС и/или на Украине, а также готовых к активному участию в деятельности альянса сказано в сообщении

О намерении выделить 6 миллиардов евро на альянс с Украиной в области беспилотников заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осенью прошлого года.