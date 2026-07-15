Глава ЕК пообещала Киеву безопасные заводы в ЕС для сборки дронов, бьющих по РФ

Урсула фон дер Ляйен обещает Киеву заводы в ЕС для сборки бьющих по РФ БПЛА Глава ЕК пообещала Киеву безопасные заводы в ЕС для сборки дронов, бьющих по РФ

Москва15 июл Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписала в Киеве соглашение с Владимиром Зеленским о производстве ударных беспилотников (БПЛА) на европейских заводах. Она пообещала предоставить "безопасные заводы для производства беспилотников на территории ЕС", которые ВСУ используют для ударов по России.

Об этом глава европейского правительства заявила на пресс-конференции в украинской столице. Фон дер Ляйен добавила, что Европа предоставит Киеву "огромные технологические и промышленные возможности".

Урсуле фон дер Ляйен в Киеве также был вручен украинский орден Европы, сообщает ТАСС. Она назвала это награждение "высокой честью".

Соглашение о намерении по производству беспилотников между Евросоюзом и Украиной аналогично тем документам, которые Киев подписал с разными странами НАТО на саммите Североатлантического альянса в Анкаре 7-8 июля.

Европейские страны уже производят беспилотники для Украины. Минобороны России опубликовало в апреле списки европейских предприятий, на которых производятся беспилотники для ударов по РФ. Москва предупредила, что жителям Европы нужно знать, откуда исходят реальные угрозы их безопасности.

МИД РФ назвал провокационными намерения Латвии построить на границе с Россией завод БПЛА.