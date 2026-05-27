Москва27 маяВести.Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности из-за вторжения беспилотников (БПЛА), как это происходит в Прибалтике, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.
Таким образом фон дер Ляйен прокомментировала участившиеся случаи падения сбившихся с курса украинских БПЛА на территории стран Прибалтики.
То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европыприводит РИА Новости слова главы ЕК
Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) намерен устранять недостатки в системе безопасности, начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.
Между тем утром 20 мая из-за угрозы появления беспилотников временно не работал аэропорт Вильнюса.
СМИ сообщали об обнаружении обломков БПЛА на востоке Литвы. Найденные части принадлежали украинскому беспилотнику.