Еврокомиссия предупредила Европу о возможных проблемах в области безопасности

Москва27 мая Вести.Европа может столкнуться с проблемами в области безопасности из-за вторжения беспилотников (БПЛА), как это происходит в Прибалтике, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентами Литвы, Латвии и Эстонии в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

Таким образом фон дер Ляйен прокомментировала участившиеся случаи падения сбившихся с курса украинских БПЛА на территории стран Прибалтики.

То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы приводит РИА Новости слова главы ЕК

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) намерен устранять недостатки в системе безопасности, начиная с более унифицированных систем оповещения и улучшения межгосударственной координации.

Между тем утром 20 мая из-за угрозы появления беспилотников временно не работал аэропорт Вильнюса.

СМИ сообщали об обнаружении обломков БПЛА на востоке Литвы. Найденные части принадлежали украинскому беспилотнику.