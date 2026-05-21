LRT: в Вильнюсе пожаловались на организацию эвакуации во время воздушной тревоги

Москва21 мая Вести.Жители Вильнюса остались недовольны организацией эвакуации во время воздушной тревоги в городе и его окрестностях. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на опрошенных горожан.

Жительница города Илона рассказала, что в одной из школ эвакуацию свернули после оценки вместимости убежища. По ее словам, сначала начали собирать учеников, однако затем выяснилось, что все дети не поместятся в подвале.

Когда стало ясно, что все ученики не поместятся в подвале, то, в конце концов, детей просто вернули обратно в классы поделилась женщина

Она также отметила, что многие жители не понимали, как действовать во время тревоги, несмотря на рассылки с инструкциями от властей.

Местный житель Индрей в свою очередь рассказал, что предупреждение о воздушной тревоге вызвало у него замешательство, поскольку оно не содержало конкретных указаний о том, куда идти.

Я бы с радостью укрылся, но укрыться было просто негде сказал он

Ранее сообщалось, что 17 мая обломки беспилотника, вероятнее всего, украинского, были обнаружены на востоке Литвы.