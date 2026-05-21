Некоторые убежища в Литве оказались закрыты во время воздушной тревоги

Москва21 мая Вести.Некоторые бомбоубежища в Литве оказались закрыты во время воздушной тревоги. Об этом ИС "Вести" рассказала лидер Международного форума добрососедства Эрика Швенченене.

Более того, граждан не пускали и в открытые убежища, добавила она.

Реакция людей такова, что все получили сигнал бедствия и должны были идти в убежище. И оказалось, что некоторые убежища были закрыты, а в некоторые убежища людей простых с улицы даже и не приняли рассказала Швенченене

Ранее Швенченене рассказала, что население Литвы было шокировано тем, что дрон в их страну прилетел со стороны соседней Латвии.