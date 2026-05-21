В Литве удивились прилету дрона со стороны Латвии Активистка Швенченене: в Литве удивились прилету дрона со стороны Латвии

Москва21 мая Вести.В Литве удивились прилету дрона из Латвии, о котором население республики предупредила Белоруссия. Об этом ИС "Вести" рассказала лидер Международного форума добрососедства Эрика Швенченене.

Она добавила, что власти Литвы обвинили Белоруссию в том, что она заранее знала о прилете дрона.

Самое главное - это, наверное, то, что про дрон нас предупредили белорусские соседи. И они же стали сразу и виноваты. Как потом высказалась наша власть, они виноваты уже в том, что они знали, а литовцы не видели. Странно, что дрон летел из Латвии, и мы пока даже не имеем нормального представления, как это возможно было, [как] дрон из Латвии очутился в Литве заявила Швенченене

Ранее сообщалось, что Белоруссия предупредила власти Литвы, что к их воздушному пространству приближается беспилотник (БПЛА).

20 мая в Литве была объявлена воздушная тревога, в небо на перехват неопознанного летающего объекта (НЛО) были подняты два румынских истребителя F-18 из миссии НАТО. Президент Литвы Гитанас Науседа спустился в бомбоубежище. Ранее украинский дрон поразил нефтебазу в латвийском Резекне.