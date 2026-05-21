Москва21 мая Вести.Литва, открыв свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, содействует ударам ВСУ по России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

По его словам, дроны летят в Литву со стороны Украины.

Они (Литва – прим. ред.) открыли воздушное пространство для удара Украины по регионам Российской Федерации. Сами разрешили пролет беспилотников и теперь обвиняют Российскую Федерацию, Республику Беларусь в том, что с нашей стороны по отношению к ним идет угроза цитируют Вольфовича местные СМИ.

Ранее в МИД Белоруссии сообщили, что вызвали временного поверенного в делах Литвы Эрикаса Вилканецаса и заявили ему протест в связи с нарушением границы беспилотником с литовской территории.