Москва3 мая Вести.Беспилотные летательные аппараты регулярно нарушают воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович в эфире телеканала СТВ.

Наши дежурные службы практически ежедневно фиксируют нарушения государственной границы в воздушном пространстве заявил Лукьянович

По его словам, эти нарушения связаны с географическим расположением республики: страна имеет "выступы" как на территории Украины, так и на территории России. По его словам, поэтому от "тех маршрутов", которые пролегают мимо белорусских границ, "бывает", дроны отклоняются и нарушают воздушное пространство. Он уточнил, что на направление полета влияют, в частности, средства электронной борьбы.

Лукьянович добавил, что все эти факты фиксируются. Согласно его заявлению, если воздушная цель нарушила госграницу, вошла в воздушное пространство республики и если представляет угрозу критически важным объектам, она уничтожается.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о "специфической активности" вблизи границы с Белоруссией.