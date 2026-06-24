Москва24 июнВести.Ситуация на белорусско-украинской границе обостряется, заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
Он напомнил о заявлениях Киева в отношении Белоруссии в последнее время. Так, Владимир Зеленский потребовал от Минска отвести от границы с Украиной ретрансляторы.
Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, а пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикойсказал Васильев на полях Петербургского международного юридического форума
В ОДКБ считают, что ситуация требует пристального наблюдения, отметил постпред РФ в организации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский и белорусский лидеры в ближайших контактах обсудят угрозы Зеленского Минску.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозы, выдвинутые киевским режимом в адрес Белоруссии, попыткой втянуть Минск в конфликт и тем самым расширить географию военных действий.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил жителей приграничной с Украиной Гомельской области не беспокоиться на фоне заявлений Зеленского.
Киев усиливает антибелорусскую риторику, и Минск реагирует на происходящее, отмечал руководитель МИД Белоруссии Максим Рыженков.