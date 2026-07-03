Москва3 июл Вести.Киевский режим надеется спровоцировать Белоруссию, используя беспилотные летательные аппараты. В Минске уже готовят ответные действия. Об этом заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Политолог пояснил в беседе с KP.RU, что Киев стремится создать прецедент.

Атаки дронов, выставление ультиматумов со стороны Зеленского – это все похоже на создание повода или прецедента. Переговоры [президента Белоруссии] Александра [Лукашенко] с лидерами России, Китая и еще ряда стран говорят о том, что прошло непубличное согласование ответных действий пояснил Клинцевич

Он допустил, что Минск согласовал применение тех или иных видов вооружений. Например, у Белоруссии много китайских дальнобойных ракет.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник также указал на то, что киевский режим стремиться спровоцировать и вывести из равновесия руководство Белоруссии.