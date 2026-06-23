Эксперт Смоленко: для Белоруссии угроза сохраняется на юге и северо-западе

Нападки Зеленского на Минск неслучайны: эксперт раскрыл стратегию Киева Эксперт Смоленко: для Белоруссии угроза сохраняется на юге и северо-западе

Москва23 июн Вести.В отношении Белоруссии пытаются устроить провокацию, угроза наблюдается на северо-западе и юге республике. Об этом заявил ИС "Вести" бывший генеральный директор Российской промышленной группы "Южмаш" Вячеслав Смоленко.

По его мнению, хамские выпады главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес Минска неслучайны. Эту стратегию Киев использует для обострения ситуации.

Параллельно с этим на западном рубеже республики – в Сувалкском коридоре - проводятся учения НАТО

То есть пока на севере, на северо-западе от границ Белоруссии сейчас проходят военные учения, на которых сконцентрированы колоссальные военные усилия, Зеленский провоцирует Белоруссию с юга. Все четко отдают себе отчет - никакое вторжение со стороны Белоруссии невозможно, и на протяжении последних несколько лет укрепляли границу с Белоруссией. Она вся заминирована, это леса, в которых беспилотники работать не будут, и это очень сложное для броска войск место, никакого сильного продвижения там не может быть заметил он

Однако, полагает Смоленко, глобальный Запад считает, что нащупал слабое место.

Они сейчас хотят нанести удар прежде всего по Новополоцку [на севере], Мозырю [с юга], при этом сохраняя угрозу со стороны Сувалкского коридора пояснил он

По мнению эксперта, обострение ситуации может быть угрожающим и для Польши.

Отсюда реакция Навроцкого [в отношении Украины]. Он же видит, куда это ведет, что следующими будут могут стать поляки, и говорит: "Стоп, на ручник нажимаем" добавил Смоленко

Ранее в Минобороны Литвы сообщили, что международные учения "Отважный кабан 2026" с участием вооруженных сил Польши, Литвы и Франции, проводятся в Сувалкском коридоре для синхронизации действий союзных сил.