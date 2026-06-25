В СВОП раскрыли замысел Сырского по созданию бригад ВСУ на границе с Белоруссией В СВОП сообщили, что Сырский стремится втянуть Белоруссию в военный конфликт

Москва25 июн Вести.Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, говоря о создании бригад украинских боевиков на приграничных с Белоруссией территориях, хочет втянуть республику в военный конфликт. Таким мнением с NEWS.ru поделился член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), участник специальной военной операции Ян Гагин.

Он отметил, что к военному конфликту с Минском стремится и глава киевского режима Владимир Зеленский.

Если говорить о заявлении Сырского про необходимость увеличения группировки ВСУ, в частности, якобы из-за угрозы со стороны Белоруссии, то я полагаю, что, во-первых, это попытка втянуть саму республику в военный конфликт. Зеленский всеми силами пытается это сделать сказал Гагин

Он подчеркнул, что глава киевского режима пытается привлечь европейские страны не просто как поставщиков вооружений и наемников, а именно как сторону кризиса. По его словам, "прежде всего для Зеленского и всех чиновников Украины — как военных, так и гражданских — продолжение боевых действий является гарантией их свободы и жизни".

Не вся помощь — ни военная, ни финансовая — доходит до Украины. В Киеве ее грабят. Часть денег просто не пересекает границу. Это гарантирует обогащение как Зеленского, так и его окружения. И, конечно, это касается и лидеров европейских государств, потому что они все давно сидят на этой игле якобы гуманитарной помощи, которую сами и разграбляют. То есть они обворовывают собственные страны и народы, прикрываясь поддержкой ВСУ. констатировал он

Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что Белоруссия в полной мере ощущает попытки втянуть ее в войну, отметив, что ситуация у границ страны остается крайне нестабильной и развивается по эскалационному сценарию.