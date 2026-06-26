Киселёв: Зеленскому придется постараться, чтобы вовлечь Белоруссию в войну Киселёв заявил, что Белоруссия очень не хочет вступать в войну с Киевом

Москва26 июн Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придется постараться, чтобы вовлечь Белоруссию в войну, хотя исключать сценарий вовлечения республики в военное противостояние с Украиной нельзя. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

Он подчеркнул: белорусы не хотят войны, хотя Киев может не оставить им других вариантов.

Зеленскому придется постараться, чтобы вовлечь Белоруссию в войну. Но пока белорусы не хотят воевать. Не хотят… Но, тем не менее, Белоруссия наш самый ближайший союзник, и рано или поздно при таком наглом, дерзком поведении Зеленского, если он еще будет лупить по Белоруссии, то у Лукашенко не останется вариантов, кроме как защищать свою собственную территорию. Ну а какие у него будут варианты? Терпеть? Ну, нет. Да, при поддержке России, конечно, но такой вариант нельзя исключать. Но белорусы очень этого не хотят, и Лукашенко очень этого не хочет подчеркнул Киселёв

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин назвал последние заявления Зеленского в адрес Белоруссии классической информационно-психологической специальной операцией.