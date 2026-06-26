Кисёлев: Зеленский может вынудить Белоруссию защищать свою территорию Кисёлев: Лукашенко не станет терпеть наглое и дерзкое поведение Зеленского

Москва26 июн Вести.Действия главы киевского режима Владимира Зеленского могут не оставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко иного выхода, кроме защиты его страны. Об этом заявил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв.

По его словам, исключать вариант втягивания Белоруссии в военное противостояние с Украиной нельзя.

Белоруссия наш самый ближайший союзник, и рано или поздно при таком наглом, дерзком поведении Зеленского, если он еще будет лупить по Белоруссии, то у Лукашенко не останется вариантов, кроме как защищать свою собственную территорию. Ну, а какие у него будут варианты? Терпеть? Ну, нет. Да, при поддержке России, конечно, но такой вариант нельзя исключать сказал Киселёв

В Белоруссии очень не хотят такого развития событий, добавил телеведущий.

Белорусы очень этого не хотят, и Лукашенко очень этого не хочет подчеркнул Киселёв

Ранее депутат палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин охарактеризовал последние заявления Зеленского в адрес Белоруссии как информационно-психологическую специальную операцию уровня "Вечерний квартал".